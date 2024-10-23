Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Омске двух наркополицейских арестовали за оптовую продажу запрещенных веществ

Два сотрудника Управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) УМВД по Омской области заключены под стражу по уголовному делу о сбыте наркотиков. Куйбышевский районный суд Омска отправил в СИЗО на два месяца замначальника отдела УНК Евгения Воронцова и оперуполномоченного этого подразделения Сергея Собянина, сообщает Telegram-канал судов Омской области.

Как рассказала пресс-секретарь регионального УФСБ Ирина Руснак, по версии следствия, полицейские на систематической основе приобретали оптовые партии наркотиков и сбывали их через подконтрольных им дилеров. По информации следственного управления по Омской области, подозреваемые делали на территории гаражного кооператива «закладки» с героином общим весом 7,48 г, после чего были задержаны оперативниками ФСБ. По данным РЕН ТВ, в ходе обысков у одного из задержанных обнаружили свертки изоленты с героином.

Против полицейских выдвинули обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой, с использованием своего служебного положения, в крупном размере). В отношении них назначена служебная проверка.

Константин Воронов, Новосибирск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...