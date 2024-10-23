В Омске двух наркополицейских арестовали за оптовую продажу запрещенных веществ

Два сотрудника Управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) УМВД по Омской области заключены под стражу по уголовному делу о сбыте наркотиков. Куйбышевский районный суд Омска отправил в СИЗО на два месяца замначальника отдела УНК Евгения Воронцова и оперуполномоченного этого подразделения Сергея Собянина, сообщает Telegram-канал судов Омской области.

Как рассказала пресс-секретарь регионального УФСБ Ирина Руснак, по версии следствия, полицейские на систематической основе приобретали оптовые партии наркотиков и сбывали их через подконтрольных им дилеров. По информации следственного управления по Омской области, подозреваемые делали на территории гаражного кооператива «закладки» с героином общим весом 7,48 г, после чего были задержаны оперативниками ФСБ. По данным РЕН ТВ, в ходе обысков у одного из задержанных обнаружили свертки изоленты с героином.

Против полицейских выдвинули обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой, с использованием своего служебного положения, в крупном размере). В отношении них назначена служебная проверка.

Константин Воронов, Новосибирск