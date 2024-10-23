Ушаков: на полях саммита БРИКС обсуждали инициативу КНР и Бразилии по Украине

В ходе двусторонних встреч на полях саммита БРИКС в Казани обсуждалась китайско-бразильская инициатива по Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Москва считает эту инициативу полезной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Обсуждалась китайско-бразильская инициатива, она, в общем-то, приветствуется, и мы считаем, что эта инициатива полезная»,— рассказал господин Ушаков в интервью газете «Известия».

Он уточнил, что тема Украины обсуждается не со всеми участниками саммита БРИКС, но с кем конкретно, не сказал. «С некоторыми в ходе двусторонних встреч это более или менее обстоятельно обсуждалось, с кем-то вообще не затрагивали»,— добавил Юрий Ушаков.

В мае Китай и Бразилия представили план по разрешению конфликта на Украине, предполагавший в том числе прекращение боевых действий. Украинские власти его не поддержали. В сентябре КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для урегулирования конфликта. К ней присоединилась Венгрия .

О первом дне саммита БРИКС — в публикации «Ъ» «Кто не бриксует, тот не пьет шампанского».