Венгрия присоединилась к китайской инициативе по Украине «Друзья мира»

Венгрия присоединяется к формируемой Китаем и странами Глобального Юга в рамках урегулирования на Украине платформе «Друзья мира», сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. По его словам, в объединение вошли 15 государств, включая европейские.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: David Dee Delgado / Reuters Петер Сийярто

Фото: David Dee Delgado / Reuters

В основу работы «Друзей мира» будет положена инициатива Китая и Бразилии, которую Венгрия поддерживает и готова продвигать, продолжил господин Сийярто. В эфире телеканала М1 он добавил, что приглашение на первое заседание группы из европейских государств помимо Венгрии получили Франция и Швейцария.

Глава венгерского МИДа отметил, что участники объединения, среди которых Египет, Казахстан, Кения, Мексика, Саудовская Аравия и Турция, устали как от неспособности трансатлантического сообщества предложить механизм урегулирования на Украине, так и от попыток «подлить масло в огонь» конфликта.

Создание группы «Друзей мира» ранее анонсировал министр иностранных дел Китая Ван И. По его словам, объединение будет стремиться к конструктивному диалогу в рамках урегулирования российско-украинского конфликта.

В мае Китай и Бразилия опубликовали меморандум, в котором говорилось, что переговоры — единственный способ решить российско-украинский военный конфликт. Страны призвали провести международную конференцию на условиях, которые будут признаны Россией и Украиной. Президент Бразилии Лула да Силва подчеркивал, что Бразилия не будет занимать чью-либо сторону в конфликте.

Накануне Politico опубликовала документ, распространяемый, как утверждается, правительством Украины среди участников Генассамблеи ООН. В нем говорится, что Китай в кулуарах заседаний обсуждает мирные инициативы с представителями стран Латинской Америки, Азии и Африки с учетом интересов безопасности каждой стороны. Украина считает подход Китая выгодным для России, так как Пекин выступает против санкций и не требует вывода российских войск.

О мирном плане Китая и других стран Глобального Юга — в публикации «Ъ» «Пекин предложил всеобъемлющее».

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Александр Андреев