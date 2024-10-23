Аэропорт Кольцово возобновил работу после выката самолета за взлетную полосу

В Екатеринбурге возобновил прием и отправку воздушных судов аэропорт Кольцово после выката за пределы взлетно-посадочной полосы борта госавиации, сообщили в пресс-службе аэропорта.

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Из-за инцидента на запасные аэродромы уходили направлявшиеся в Екатеринбург рейсы из Стамбула, Баку, Сочи, Санкт-Петербурга, Самары, Шарм-эль-Шейха, Нижнего Новгорода и Казани — сейчас они уже прибыли в Екатеринбург, также была задержана отправка двух рейсов.

Напомним, временные ограничения в Кольцово из-за выката самолета вводились поздно вечером 22 октября, в работу вводилась вторая взлетно-посадочная полоса.

На прошлой неделе в аэропорту Кольцово на семь часов задержали вылет рейса авиакомпании Red Wigns в Ульяновск. О задержке рейса заранее сообщили пассажирам, которые собирались полететь на нем.

Ирина Пичурина