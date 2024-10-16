В аэропорту Кольцово на семь часов задержали вылет в Ульяновск

В екатеринбургском аэропорту Кольцово вылет рейса авиакомпании Red Wigns в Ульяновск задержали на семь часов, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По расписанию самолет должен был вылететь в 17:00 16 октября. Запланированное время вылета сдвинулось на 00:30 17 октября. О задержке рейса заранее сообщили пассажирам, которые собирались полететь на нем. Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль вопрос соблюдения прав пассажиров перевозчиком.

Напомним, 11 октября из-за снегопада задержали несколько вылетов из Екатеринбурга, в частности рейсы «Уральских авиалиний» в Сочи, Иркутск, Хабаровск и Ереван. Промедление возникло из-за необходимости обработать самолеты противообледенительной жидкостью, на это требуется 30-40 минут.

Анна Капустина