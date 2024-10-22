Для строительства пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева выбрали подрядчика

Строительством пешеходного тоннеля под Исетью в Екатеринбурге займется ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР). Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительством пешеходного тоннеля под ул. Куйбышева возле моста через Исеть займется компания ООО "ГУДСР"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Строительством пешеходного тоннеля под ул. Куйбышева возле моста через Исеть займется компания ООО "ГУДСР"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно технической документации, цена проекта составляет более 320,7 млн руб. Предполагается, что протяженность тоннеля составит 30 м, ширина — 4 м, высота в свету — 2,3 м. Тоннель будет оборудован подсветкой.

Помимо этого, в перечень работ входит переустройство инженерных сетей и трамвайных путей по ул. Куйбышева. Планируется, что строительство пешеходного тоннеля завершится 19 ноября 2025 года.

Напомним, подрядчик ООО «ГУДСР» занимался реконструкцией Макаровского моста, которая началась в 2017 году и завершилась в октябре 2021 года. Кроме того, компания занималась строительством трамвайной линии в мкр. Солнечный. В 2023 году «ГУДСР» выиграла аукцион на строительство участков дорог на ул. Юрия Исламова от Татищева до Металлургов с реконструкцией развязки и Татищева от Юрия Исламова до Срединного кольца. Подрядчик также должен создать наружное освещение, восстановить спортплощадки, выполнить переустройство трамвайных линий. Строительство должно быть завершено в октябре 2027 года.

ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» было зарегистрировано в 2004 году в Екатеринбурге, следует из данных сервиса Kartoteka.ru. Компания специализируется на строительстве автодорог и автомагистралей. Директор — Владислав Истомин. По итогам 2022 года выручка компании выросла на 15,3% — до 5,3 млрд руб., чистая прибыль — на 30,1%, до 802,4 млн руб.

Анастасия Таначева