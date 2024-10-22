Для строительства пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева выбрали подрядчика
Строительством пешеходного тоннеля под Исетью в Екатеринбурге займется ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР). Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Строительством пешеходного тоннеля под ул. Куйбышева возле моста через Исеть займется компания ООО "ГУДСР"
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Согласно технической документации, цена проекта составляет более 320,7 млн руб. Предполагается, что протяженность тоннеля составит 30 м, ширина — 4 м, высота в свету — 2,3 м. Тоннель будет оборудован подсветкой.
Помимо этого, в перечень работ входит переустройство инженерных сетей и трамвайных путей по ул. Куйбышева. Планируется, что строительство пешеходного тоннеля завершится 19 ноября 2025 года.
Напомним, подрядчик ООО «ГУДСР» занимался реконструкцией Макаровского моста, которая началась в 2017 году и завершилась в октябре 2021 года. Кроме того, компания занималась строительством трамвайной линии в мкр. Солнечный. В 2023 году «ГУДСР» выиграла аукцион на строительство участков дорог на ул. Юрия Исламова от Татищева до Металлургов с реконструкцией развязки и Татищева от Юрия Исламова до Срединного кольца. Подрядчик также должен создать наружное освещение, восстановить спортплощадки, выполнить переустройство трамвайных линий. Строительство должно быть завершено в октябре 2027 года.
ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» было зарегистрировано в 2004 году в Екатеринбурге, следует из данных сервиса Kartoteka.ru. Компания специализируется на строительстве автодорог и автомагистралей. Директор — Владислав Истомин. По итогам 2022 года выручка компании выросла на 15,3% — до 5,3 млрд руб., чистая прибыль — на 30,1%, до 802,4 млн руб.