Две компании выиграли торги по реконструкции дорог на ВИЗе за 10,6 млрд рублей

Мэрия Екатеринбурга определила подрядчиков, которые займутся реконструкцией и строительством дорог в районе «ВИЗ-Правобережный». Итоговая суммарная стоимость двух контрактов составит более 10,6 млрд руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Первый этап работ за 5,9 млрд руб. выполнит АО «Трест Уралтрансспецстрой». работы планируют выполнять на улице Татищева (от улицы Красноуральской до улицы Викулова; от улицы Викулова до улицы Лоцмановых, а также от улицы Лоцмановых до улицы Юрия Исламова).

Второй аукцион выиграло ООО «Городское управление дорожно-строительных работ». Компании предстоит построить участки дорог на ул. Юрия Исламова от Татищева до Металлургов с реконструкцией развязки и Татищева от Юрия Исламова до Срединного кольца. Подрядчик также должен будет создать наружное освещение, восстановить спортплощадки, выполнить переустройство трамвайных линий.

Работы должны быть завершены в октябре 2027 года.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила конкурсы по поиску подрядчиков по данным контрактам из-за жалобы петербургской компании «Авангард».

Подробнее о развитии транспортной инфраструктуры на ВИЗе — в материале «Ъ-Урал» «Дела трамвайные».

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