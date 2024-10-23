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В Челнах выделят 76,4 млн рублей на ремонт котлов и оборудования ТЭЦ

В Набережных Челнах на капитальный и текущий ремонт паровых котлов и трубопроводов для нужд местной ТЭЦ, филиала АО «Татэнерго», направят 76,4 млн руб. Тендер на эти работы размещен на портале госзакупок.

В рамках проекта планируется отремонтировать паровые котлы, подогреватели высокого давления, а также провести балансировку вращающихся механизмов котельного цеха. Работы планируется завершить до конца 2025 года. Заказчиком выступает компания «Татэнерго».

Кроме того, в Набережных Челнах на капремонт и ремонт тепловой изоляции и оборудования для нужд ТЭЦ выделят почти 26,6 млн руб.

Анар Зейналов

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