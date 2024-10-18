В Челнах на ремонт теплоизоляции и оборудования ТЭЦ выделят 26,6 млн рублей

В Набережных Челнах на капитальный и текущий ремонт тепловой изоляции и оборудования для нужд тепловой электростанции (ТЭЦ), филиала «Татэнерго», выделят почти 26,6 млн рублей. Информация об этом появилась в тендере на портале госзакупок.

ТЭЦ располагается по адресу: проезд Тэцовский, здание 76. На производстве запланировано отремонтировать изоляцию, обмуровку и конденсаторы на турбине, трубопроводах, вспомогательном оборудовании и т. д. Обмуровка — ограждения котлоагрегатной установки, подвергающиеся воздействию высоких температур.

Заказчиком выступает компания «Татэнерго». Ремонтные работы начнутся в следующем году и должны завершиться до 31 декабря 2025 года.

Диана Соловьёва