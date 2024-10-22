В октябре в Сочи запустили девять новых электробусов

В Сочи в октябре 2024 года выпустили на маршруты общественного транспорта девять новых электробусов. В августе на городские маршруты вывели 26 новых автобусов на метане, рассказал глава города Андрей Прошунин в интервью агентству «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ

«Это уже третья партия экологичного транспорта для Сочи по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Важно, что мы ушли от западных образцов техники и комплектующих, закупаем только отечественные модели. Также наращиваем сотрудничество с партнерами из Белоруссии»,— отметил господин Прошунин.

Мэр рассказывал также, что на реализацию нацпроекта «БКД» в части ремонта дорог на курорте направили почти 862 млн руб. С начала года в Сочи отремонтировали 39 км дорожного полотна на 59 улицах. План года выполнили досрочно. Завершаются также работы на 85 улицах по городским программам паспортов ТОС и депутатских наказов.

«Ъ-Сочи» писал, что, по состоянию на середину сентября 2024 года, на автобусах, поступивших в рамках нацпроекта, перевезено почти 4,5 млн пассажиров. Курорт по профильному нацпроекту получил 77 единиц транспорта, 26 из них в этом году.

Вячеслав Рыжков