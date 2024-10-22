Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Свердловской области на 6,4% снизилась заболеваемость ОРВИ

В Свердловской области четвертую неделю подряд снижается заболеваемость ОРВИ, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Больше половины заболевших составляют дети.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

За прошедшую неделю в ведомстве зарегистрировали 30,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ. При этом за неделю заболеваемость снизилась на 6,4%, в целом уровень заболеваемости ниже среднего многолетнего уровня на 5,7%. Из числа заболевших 58,4% составляют дети.

Среди возбудителей ОРВИ доминирует риновирус. Также причинами болезней становятся SARS-CoV-2, аденовирусы, боковирусы, метапневмовирусы, вирусы гриппа А, парагриппа. Заболеваемость выше среднего областного уровня фиксируется в ЗАТО Свободном, Сысерти, Кировграде и Полевском. В Екатеринбурге за неделю зафиксировали 14,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ за прошедшую неделю. Это ниже показателей прошлой недели на 4,4% и среднего многолетнего уровня на 2%.

Напомним, на прошлой неделе заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снизилась на 7,5%. Тогда было зарегистрировано зарегистрировано 32,3 тыс. случаев заболевания.

Анна Капустина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...