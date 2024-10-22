В Свердловской области на 6,4% снизилась заболеваемость ОРВИ

В Свердловской области четвертую неделю подряд снижается заболеваемость ОРВИ, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Больше половины заболевших составляют дети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

За прошедшую неделю в ведомстве зарегистрировали 30,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ. При этом за неделю заболеваемость снизилась на 6,4%, в целом уровень заболеваемости ниже среднего многолетнего уровня на 5,7%. Из числа заболевших 58,4% составляют дети.

Среди возбудителей ОРВИ доминирует риновирус. Также причинами болезней становятся SARS-CoV-2, аденовирусы, боковирусы, метапневмовирусы, вирусы гриппа А, парагриппа. Заболеваемость выше среднего областного уровня фиксируется в ЗАТО Свободном, Сысерти, Кировграде и Полевском. В Екатеринбурге за неделю зафиксировали 14,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ за прошедшую неделю. Это ниже показателей прошлой недели на 4,4% и среднего многолетнего уровня на 2%.

Напомним, на прошлой неделе заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снизилась на 7,5%. Тогда было зарегистрировано зарегистрировано 32,3 тыс. случаев заболевания.

Анна Капустина