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Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снизилась на 7,5%

В Свердловской области уровень заболеваемости ОРВИ на прошлой неделе снизился на 7,5% относительно предыдущей недели, сообщил региональный Роспотребнадзор.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего на прошлой неделе было зарегистрировано 32,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ, 59,3% заболевших — дети. Заболеваемость выше среднеобластного уровня оказалась в поселке Уральском, ЗАТО Свободном, Сысерти, Кировграде и Тугулыме. В Екатеринбурге за неделю зафиксировали 15,3 тыс. случаев заболевания, что ниже уровня прошлой недели на 9,5% и ниже среднего многолетнего уровня на 7,6%.

По данным лабораторного мониторинга, в настоящее время доминирует риновирус, также обнаружены аденовирусы, боковирусы, вирусы SARS-CoV-2, парагриппа и гриппа В. От гриппа в регионе привились 1,28 тыс. свердловчан — это 31% от всего населения области.

Напомним, в начале октября в Свердловской области было зарегистрировано 34,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ, это на 5,1% ниже, чем неделей ранее, но выше среднего многолетнего уровня на 10,5%, при этом заболеваемость шла на спад.

Ирина Пичурина

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