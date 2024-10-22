Продажи новых автомобилей в Европе в сентябре продолжили падение

В сентябре в ЕС было продано чуть более 809 тыс. новых автомобилей, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Это уже второй месяц падения подряд после слабого роста продаж в июле. В августе продажи упали на 18,3% в годовом выражении. Такие данные приводятся в докладе Европейской ассоциации автопроизводителей (European Automobile Manufacturers` Association — ACEA).

ACEA в своем докладе отмечает «отрицательные результаты у трех из четырех крупнейших рынков региона:

во Франции продажи в сентябре упали на 11,1%,

в Италии — на 10,7%,

в Германии — на 7%».

При этом в Испании рост на 6,3%. В Великобритании, которая не входит в ЕС и не учитывается в вышеприведенном общем показателе, продажи в сентябре выросли на 1%. Среди брендов более всего продажи упали у концерна Stellantis, второго по величине европейского производителя автомобилей,— на 27,1%. У Renault Group падение на 1,5%. У крупнейшего европейского производителя автомобилей Volkswagen Group рост на 0,3%.

Продажи полностью электрических автомобилей (BEV) в сентябре выросли на 9,8%, однако доля BEV на рынке ЕС все же сократилась с 14% до 13,1%. В основном ACEA это объясняет значительным снижением продаж BEV в Германии — на 28,6%. Продажи подключаемых гибридных автомобилей (PHEV) в сентябре упали на 22,3%, причем падение произошло на всех крупных рынках региона. Доля PHEV на рынке сократилась с 8,2% до 6,8%.

Продажи гибридных автомобилей (HEV) увеличились на 12,5%, и их доля выросла с 27,4% до 32,8%. Это самая востребованная категория на европейском рынке, поскольку потребители видят в HEV доступную по цене и эффективности альтернативу полностью электрическим автомобилям и автомобилям с двигателями внутреннего сгорания. В целом на BEV, HEV и PHEV пришлось 56,9% в общих продажах автомобилей в сентябре.

Продажи автомобилей с бензиновыми двигателями упали на 17,9%, особенно значительно во Франции — на 31,9%, в Италии — на 23,3%. Доля таких автомобилей теперь составляет 29,8%, годом ранее она была 34%. Продажи дизельных автомобилей упали на 23,5%, и их доля сократилась с 12,8% до 10,4%.

Почему Volkswagen переживает глубокий кризис, читайте в материале «Ъ».

Алена Миклашевская