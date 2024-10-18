В Тюменской области в пожаре погиб пожилой человек

В Тюменском районе Тюменской области пожилой мужчина погиб во время пожара, сообщили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Тюменской области Фото: МЧС Тюменской области

Информация о пожаре в селе Каскара поступило в ведомство ночью на 18 октября. Возгорание возникло в двухэтажном доме на четыре квартиры по ул. Садовая. Пожар ликвидировали на площади 100 кв. м, огонь затронул две квартиры.

В тушении задействовали 8 единиц техники и 22 человека личного состава ГУ МЧС. Причины возгорания устанавливают.

Ранее в Нягани из пожара спасли двоих детей. Возгорание произошло в многоквартирном доме, еще 12 человек смогли эвакуироваться самостоятельно.

Анна Капустина