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Коммерсантъ FM
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Краснов договорился о гарантиях защиты российских самолетов в Саудовской Аравии

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что прямое авиасообщение между РФ и Саудовской Аравией может возобновиться, если Москве гарантируют незадержание в королевстве российских самолетов по запросам третьих стран. Саудовский генпрокурор Сауд ибн Абдулла Аль Муаджеб Аль Шариф заверил, что Эр-Рияд обеспечит безопасность лайнеров из РФ. При этом уже есть два перевозчика, готовых обслуживать рейсы на этом направлении.

Генпрокурор России Игорь Краснов и генпрокурор Саудовской Аравии Сауд ибн Абдулла Аль Муаджеб

Генпрокурор России Игорь Краснов и генпрокурор Саудовской Аравии Сауд ибн Абдулла Аль Муаджеб

Фото: Генпрокуратура РФ

Генпрокурор России Игорь Краснов и генпрокурор Саудовской Аравии Сауд ибн Абдулла Аль Муаджеб

Фото: Генпрокуратура РФ

Заявление господин Краснов сделал в рамках встречи с господином Аль Шарифом на полях первого саммита руководителей прокурорских служб «Группы двадцати» (PG20) в Рио-де-Жанейро. Российский генпрокурор напомнил, что два года назад в Эр-Рияде стороны обсуждали вопрос о возобновлении прямых перелетов между Россией и Саудовской Аравией, отмененных на фоне пандемии коронавируса.

«На сегодняшний день определены как минимум два авиаперевозчика, готовых к таким полетам. Это российский Red Wings и саудовский Flynas... Буду признателен за ваше содействие в положительном решении данного вопроса (предоставление гарантий незадержания лайнеров по запросам третьих стран в связи с санкциями.— "Ъ") соответствующими властями королевства. Уверен, что открытие прямого авиасообщения приведет к увеличению турпотоков и принесет пользу обоим государствам и нашим гражданам»,— сказал Игорь Краснов (цитата по ТАСС).

Саудовский генпрокурор, в свою очередь, заявил, что Саудовская Аравия защитит права гражданских самолетов из России. «Их права защищены абсолютно. Это входит в систему законов Саудовской Аравии. Я хочу успокоить вас, что это так и будет всегда в Саудовской Аравии. Я уверен, что эти права защищены, и никто не может на них посягать»,— сказал Сауд ибн Абдулла Аль Муаджеб Аль Шариф (цитата по «РИА Новости»).

В середине сентября «Ъ» писал, что прямое авиасообщение между странами могут возобновить с января следующего года. Выполнять рейсы в Эр-Рияд и Джидду будут «Аэрофлот» и Flynas. Постоянный допуск на полеты в эти города есть у UTair и Red Wings.

США и страны Евросоюза в связи с конфликтом на Украине ввели в отношении России санкции, по которым поставки в страну самолетов и запчастей были запрещены. После этого зарубежные лизингодатели начали отзывать лайнеры из РФ. Росавиация рекомендовала отечественным перевозчикам, владеющим самолетами в иностранном лизинге, прекратить выполнение зарубежных рейсов. Впоследствии был принят закон, в соответствии с которым такие лайнеры можно перерегистрировать в России.

Саммит руководителей прокурорских служб «Группы двадцати» проходит в Рио-де-Жанейро 21–22 октября. По замыслу организаторов, он должен стать площадкой для диалога между генеральными прокурорами разнх стран и обсуждения стратегических правовых вопросов. Участники встречи после консультаций должны будут утвердить итоговую декларацию саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати".

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