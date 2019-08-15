Туркластер «Гора Белая» закончит присвоение земель к лету 2020 года

Туристско-рекреационный кластер «Гора Белая» планирует закончить расширение границ населенных пунктов на его территории к лету 2020 года, сообщил гендиректор управляющей компании кластера Леонид Гункевич. «В населенных пунктах, вошедших в границы кластера, нет свободных земельных участков, которые подходят для размещения объектов туркластера. Нам необходимо расширять границы за счет свободных земель сельхозназначения. Для этого разрабатываются и утверждаются изменения в генпланы»,— пояснил он. Также компания ведет работу по переводу участка из лесного фонда Российской Федерации в земли рекреационного назначения в районе горнолыжного курорта. По словам господина Гункевича, на этом участке будут спортивные объекты, в частности, подъемники и трассы, а также объекты резидентов.

По данным управляющей компании, уже восемь инвесторов проявили интерес к строительству на территории кластера. «Есть подписанные соглашения о намерениях построить гостиницу в горнолыжной деревне, гостевые дома и глэмпинг на горе»,— уточнил Леонид Гункевич.

Туристско-рекреационный кластер «Гора Белая» — проект правительства Свердловской области по комплексному развитию территории под Нижним Тагилом. В границы кластера входят ГЛК «Гора Белая», природный парк «Река Чусовая», буферная зона Висимского заповедника и 15 населенных пунктов. Работа по его созданию ведется с конца 2018 года. К 2028 году в рамках реализации проекта планируется модернизировать действующие и создать около 200 новых объектов индустрии туристического сервиса, спорта и культуры. На территории создан особый экономический режим. В 2019 году инвестиции в проект из регионального бюджета составили около 200 млн руб. Планируется, что общий объем бюджетных инвестиций за 10 лет составит 15 млрд руб., размер частных инвестиций составит 30-40 млрд руб. На территории кластера планируется построить развивать горнолыжный комплекс, создать туристические маршруты по заповедным местам и тематический парк Горнозаводской цивилизации, а также реконструировать узкоколейную железную дорогу.

Анастасия Реутова