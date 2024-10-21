«Формулу-1» лишили самого быстрого

В преддверии Гран-при США Всемирный совет Международной автомобильной федерации (FIA) скорректировал схему начисления призовых очков гонщикам «Формулы-1». В целом структура осталась прежней: 25 очков за первое место, 18 — за второе, 15 — за третье и далее по убывающей: 12–10–8–6–4–2–1. Другое дело, что FIA решила отказаться от начисления бонусного (одного) очка гонщику, показавшему самое быстрое время на круге. Отметим, что начислялось оно лишь тем участникам заезда, которые смогли финишировать в топ-10.

Последнее обстоятельство и привело к тому, что команды «Формулы-1» потребовали отмены бонуса за быстрейший круг. Поводом стало поведение конгломерата Red Bull (помимо главной команды у «быков» под контролем еще и «конюшня» второго эшелона — Racing Bull, RB), руководство которого на последних кругах Гран-при Сингапура велело Дэниелу Риккардо вернуться в боксы, получить свежие шины и выдать быстрейший круг. Австралиец (это была его последняя гонка перед увольнением) с задачей справился, чем отнял бонусное очко у лидера McLaren Ландо Норрисса, который сохраняет шансы стать чемпионом мира.

Добавим, что командная тактика, а именно приказ одному из гонщиков действовать в интересах другого, правилами не запрещена. Но тут другое дело. Red Bull и RB юридически разные команды, пусть в реальности и подконтрольные одной структуре. Однако именно это дало основания конкурентам требовать отмены правила бонусного очка.

Александр Петров