Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Формулу-1» лишили самого быстрого

В преддверии Гран-при США Всемирный совет Международной автомобильной федерации (FIA) скорректировал схему начисления призовых очков гонщикам «Формулы-1». В целом структура осталась прежней: 25 очков за первое место, 18 — за второе, 15 — за третье и далее по убывающей: 12–10–8–6–4–2–1. Другое дело, что FIA решила отказаться от начисления бонусного (одного) очка гонщику, показавшему самое быстрое время на круге. Отметим, что начислялось оно лишь тем участникам заезда, которые смогли финишировать в топ-10.

Последнее обстоятельство и привело к тому, что команды «Формулы-1» потребовали отмены бонуса за быстрейший круг. Поводом стало поведение конгломерата Red Bull (помимо главной команды у «быков» под контролем еще и «конюшня» второго эшелона — Racing Bull, RB), руководство которого на последних кругах Гран-при Сингапура велело Дэниелу Риккардо вернуться в боксы, получить свежие шины и выдать быстрейший круг. Австралиец (это была его последняя гонка перед увольнением) с задачей справился, чем отнял бонусное очко у лидера McLaren Ландо Норрисса, который сохраняет шансы стать чемпионом мира.

Добавим, что командная тактика, а именно приказ одному из гонщиков действовать в интересах другого, правилами не запрещена. Но тут другое дело. Red Bull и RB юридически разные команды, пусть в реальности и подконтрольные одной структуре. Однако именно это дало основания конкурентам требовать отмены правила бонусного очка.

Александр Петров

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...