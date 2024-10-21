Новым главой совета директоров Walt Disney станет Джеймс Горман

Корпорация Walt Disney сообщила, что со 2 января 2025 года ее совет директоров возглавит Джеймс Горман. Он сменит на этом посту Марка Паркера, который руководил работой совета девять лет. Господин Горман — глава совета директоров банка Morgan Stanley, в мае было объявлено, что к концу года он покинет этот пост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеймс Горман

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Джеймс Горман

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Это очередное изменение в руководстве Disney, произведенное генеральным директором Бобом Айгером. Господин Айгер возглавлял корпорацию 15 лет, а в 2021 году ушел в отставку. Однако уже в 2022-м по просьбе руководства менеджер снова возглавил компанию, чтобы улучшить ее финансовые показатели.

В прошлом году Disney уволила главу Marvel Айзека Перлмуттера, а в феврале текущего года — главу производства игрового кино в Walt Disney Studios Шона Бэйли.

Сам господин Айгер должен уйти со своего поста в 2026 году. Очевидно, одной из задач Джеймса Гормана на посту главы совета директоров будет поиск преемника генерального директора. Господин Горман уже отметил, что его вступление в должность в начале 2025 года «дает достаточно времени» для успешных изменений в руководстве и что назначение нового гендиректора — «важный приоритет» для Disney. По его словам, о том, кто станет новым гендиректором компании, предполагается объявить в начале 2026 года.

Яна Рождественская