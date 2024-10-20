Нетаньяху поговорил по телефону с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Израиль учитывает позицию США, но будет принимать решения, исходя из собственных интересов, подчеркнул израильский министр во время беседы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху (слева) и Дональд Трамп

Фото: Tom Brenner / Reuters Биньямин Нетаньяху (слева) и Дональд Трамп

Фото: Tom Brenner / Reuters

«Премьер-министр Нетаньяху повторил то, что он уже говорил публично: Израиль принимает во внимание все проблемы, волнующие администрацию США, однако в конечном итоге мы примем решения, основываясь на национальных интересах»,— говорится в сообщении канцелярии израильского премьера, которое приводит The Times of Israel.

В августе Axios со ссылкой на источники сообщал, что Дональд Трамп инициировал телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху о сделке о прекращении огня в секторе Газа. 15 октября СМИ сообщили, что администрация президента США потребовала от Израиля разрешить гуманитарный кризис в Газе в течение месяца, иначе будет введено эмбарго на поставки оружия.

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