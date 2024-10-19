Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Казанцы делают ремонт раз в 8 лет, популярны минимализм и скандинавский стиль

Жители Казани обновляют свои дома и квартиры в среднем раз в восемь лет, выяснили аналитики «Авито Товаров». Большинство предпочитают минимализм и скандинавский стиль, а дизайн разрабатывают самостоятельно.

По данным «Авито», 47% опрошенных выбирают минимализм в интерьере, на втором месте — скандинавский стиль, который предпочитают 25% казанцев. Треть опрошенных разрабатывают дизайн самостоятельно, а каждый седьмой обращается за профессиональной помощью дизайнеров. Спрос на услуги дизайнеров вырос на 21% в III квартале 2024 года.

Большинство казанцев делают ремонт вместе с близкими, и только 21 % доверяют его специализированным бригадам. Основными причинами обновления интерьера респонденты назвали желание освежить пространство и повысить уровень комфорта — 45 % опрошенных отметили эти факторы как ключевые. Спрос на малярные работы и поклейку обоев вырос на 23 %, а на услуги профессиональных сборщиков мебели — на 29 %.

Самыми нелюбимыми интерьерными решениями опрошенные назвали ковры на стенах (58 %) и обои с аляповатым дизайном (54 %).

Ранее сообщалось, что средний бюджет косметического ремонта новой квартиры по оценкам жителей Казани составляет 2,3 млн рублей.

Анар Зейналов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...