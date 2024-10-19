Казанцы делают ремонт раз в 8 лет, популярны минимализм и скандинавский стиль

Жители Казани обновляют свои дома и квартиры в среднем раз в восемь лет, выяснили аналитики «Авито Товаров». Большинство предпочитают минимализм и скандинавский стиль, а дизайн разрабатывают самостоятельно.

По данным «Авито», 47% опрошенных выбирают минимализм в интерьере, на втором месте — скандинавский стиль, который предпочитают 25% казанцев. Треть опрошенных разрабатывают дизайн самостоятельно, а каждый седьмой обращается за профессиональной помощью дизайнеров. Спрос на услуги дизайнеров вырос на 21% в III квартале 2024 года.

Большинство казанцев делают ремонт вместе с близкими, и только 21 % доверяют его специализированным бригадам. Основными причинами обновления интерьера респонденты назвали желание освежить пространство и повысить уровень комфорта — 45 % опрошенных отметили эти факторы как ключевые. Спрос на малярные работы и поклейку обоев вырос на 23 %, а на услуги профессиональных сборщиков мебели — на 29 %.

Самыми нелюбимыми интерьерными решениями опрошенные назвали ковры на стенах (58 %) и обои с аляповатым дизайном (54 %).

Ранее сообщалось, что средний бюджет косметического ремонта новой квартиры по оценкам жителей Казани составляет 2,3 млн рублей.

Анар Зейналов