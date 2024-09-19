Проект дублера проспекта Космонавтов снова не прошел через Госэкспертизу

Госэкспертиза повторно запретила строительство дублера проспекта Космонавтов в Екатеринбурге. Как рассказали в региональном управлении автодорог порталу Е1, подрядчик не предоставил утвержденную документацию по планировке территории и сорвал сроки выполнения работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Разработкой проекта занимается компания «РосИнсталПроект» из Новосибирска. Госэкспертиза выдала отрицательное заключение также на основании того, что подрядчик не согласовал принятые проектные решения с владельцами инженерных коммуникаций, различными службами Екатеринбурга и управлением автомобильных дорог, а также допустил отсутствие увязки принятых проектных решений с границами полосы отвода. В дальнейшем организация будет проходить госэкспертизу за свой счет, в ее отношении будут приняты меры, предусмотренные госконтрактом.

Планы по строительству дублера проспекта Космонавтов в обход Верхней Пышмы с подъездом к Екатеринбургу утвердили еще в 2020 году. В сентябре прошлого года проект также не прошел экспертизу — эксперты проверяли документацию нового маршрута дороги, проходящей через Эльмаш, реку Пышму.

Ирина Пичурина