Татарстан планирует увеличить число туристических маршрутов до десяти

В республике Татарстан планируется увеличить количество маршрутов научно-популярного туризма с текущих четырех до десяти. Об этом сообщил ведущий советник отдела научно-технической политики Минобрнауки Джалиль Мотыгуллин, передает республиканское агентство «Татмедиа».

«У нас много таких маршрутов, но размещенных на сайте Десятилетия науки и технологий только четыре. Они официально признаны. Наша задача — включить еще шесть таких маршрутов. Чтобы туристический маршрут попал в эту категорию, в нем должен быть хотя бы один объект научно-популярного туризма. Например, посещение научной лаборатории, музея ученого, планетария»,— пояснил Джалиль Мотыгуллин.

Кроме того, в Татарстане гражданам предложат выбрать цели и задачи для Министерства образования и науки республики. Голосование пройдет 1 ноября, и из 20 предложений экспертов предстоит определить до семи задач, решение которых возьмет на себя министерство в 2025 году.

В июне сообщалось, что Казань стала лидером среди российских городов по безопасности для туристов.

В дни саммита БРИКС в Казани планируется заметное сокращение числа туристов. Туристические агентства уже сообщили о введении ограничений. Власти Татарстана также призвали туркомпании не принимать экскурсионные группы на 3–4 дня, чтобы участники саммита могли свободно передвигаться по городу.

Анар Зейналов