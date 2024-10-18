Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о представителе нового сегмента авто на российском рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Oting Palasso Фото: Oting Palasso

В России представлен новый сегмент автомобилей, вот так ни много ни мало. Называется он «пикап-хардтоп». То есть имеется в виду, что надстройка над открытым кузовом спроектирована и изготовлена не где-то в гаражной мастерской, а прямо на заводе вместе с самим автомобилем. Называется этот автомобиль Palasso. А в России он будет продаваться под маркой Oting, уже известной у нас внедорожником, удивительным во многом в том числе тем, что название его — «Паладин» — пишется кириллицей.

Честно говоря, меня всегда удивляло, что автопроизводители, в модельной линейке которых есть пикапы, сами не делают им «скворечники» с окнами над багажником или хотя бы крышки или шторки над открытым грузовым отсеком, а оставляют все это на откуп тюнинговым фирмам. А закрывать кузов чем-то иногда просто необходимо. Один мой знакомый летом возил в кузове пикапа мотоцикл, но зимой — преимущественно снег, который уставал оттуда вычищать. А еще соседи иногда ставили ему туда пакеты с мусором, которые им лень было донести до контейнера. И вот китайские товарищи стали первыми, кто решил для нас эту проблему на заводском уровне.

Итак, Oting Palasso. За основу взята авторизованная копия Nissan Navara, автомобиль и производится на совместном китайско-японском предприятии. Двигатель при этом от Mitsubishi, 2-литровый, бензиновый, развивающий 218 л.си 360 Нм крутящего момента. Привод полный. Коробка — 8-ступенчатый «автомат» марки ZF.

Пикап-хардтоп презентовали на выставке товаров для охоты, которая сейчас проходит в Гостином дворе. Посетители, которые только что клацали затворами ружей и щурились в оптические прицелы, прикидывали, можно ли спать в будке, которая у Oting Palasso позади пассажирского салона. Кстати, ее объем 2150 л. Спрашивали, сколько стоит машина. Но ответов на все эти вопросы, вероятно, придется подождать до начала следующего года, когда начнутся официальные продажи Oting Palasso.