В Казани средняя стоимость посуточной аренды жилья составила 3600 рублей

Казань готовится принять этап Гран-при России по фигурному катанию с 30 октября по 3 ноября 2024 года. В сентябре 2023 года средняя цена на посуточную аренду жилья в столице Татарстана составила 3600 руб. за сутки, сообщают аналитики «Авито Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани средняя стоимость посуточной аренды жилья составила 3600 руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани средняя стоимость посуточной аренды жилья составила 3600 руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным за сентябрь, в Казани студии обойдутся в 2500 руб., однокомнатные квартиры — в 3000 руб., двухкомнатные — в 3500 руб., трехкомнатные — в 4000 руб., а квартиры с четырьмя и более комнатами — в 5000 руб.

Как отмечают в пресс-службе «Авито», фигурное катание в России продолжает оставаться одним из самых популярных видов спорта, уступая лишь хоккею по интересу зрителей. В этом сезоне Казань станет важной площадкой для соревнований, привлекая спортивных туристов. Этап Гран-при России также пройдет в Магнитогорске, Москве и Санкт-Петербурге.

Для сравнения, в Москве средняя цена аренды составляет 6600 руб., в Санкт-Петербурге — 4600 руб., а в Магнитогорске — 3400 руб. за ночь.

Кроме того, в 2025 году чемпионат России пройдет в Омске, но в данный момент все внимание сосредоточено на Казани.

Ранее сообщалось, что юниорский этап Гран-при России по фигурному катанию не будут переносить из-за саммита БРИКС. Спортивные соревнования намечены на 30 октября и 1 ноября.

Анар Зейналов