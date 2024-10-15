В Нягани во время пожара в многоквартирном доме спасли двух детей

В Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 16:18 сегодня, 15 октября. Когда на место прибыли первые спасатели, происходило горение на втором этаже с выходом на кровлю.12 жителей дома эвакуировались самостоятельно.

В 16:30 пожар локализовали. В 18:51 в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на площади 120 кв. м.

Полина Хабарова