В Екатеринбурге школьника будут судить по делу об убийстве девушки из ревности

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении 17-летнего подростка и его 19-летнего знакомого, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подросток обвиняется в преступлениях по пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление), ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), чч. 2, 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета с причинением значительного ущерба). Его знакомому вменяют преступление по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Следствие утверждает, что 13 ноября 2023 года в квартире в Железнодорожном районе Екатеринбурга школьник нанес несовершеннолетней знакомой девять ударов ножом, повредив жизненно важные органы. Она скончалась на месте от полученных ранений. Преступление юноша предположительно совершил из неприязни к ней, а также из-за ревности.

Подросток переживал, что мама девушки вернется с работы, обнаружит ее тело и заявит об этом в полицию, поэтому он решил убить и ее. Он спрятался на кухне, дождался возвращения женщины и нанес ей несколько ударов ножом, из-за чего она скончалась. Затем он дважды ударил ножом шпица, который жил в квартире, забрал оттуда мобильные телефоны и банковские карты, а затем ушел. Со счета он вместе со своим знакомым снял 40 тыс. руб.

Экспертиза установила, что обвиняемый был вменяем, осознавал опасность своих действий и мог руководить ими. Уголовное дело для рассмотрения по существу передано в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.

Напомним, по информации СМИ убитая училась в восьмом классе. Обвиняемый подросток проживал со своим 27-летним братом, но иногда ночевал у девушки. Мотивом преступления могла стать именно ревность к своему старшему брату.

Анна Капустина