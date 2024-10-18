Авиарейс из Барнаула в Сочи задержали из-за густого тумана

В аэропорту Барнаула имени Германа Титова произошли задержки четырех рейсов, в том числе в Сочи. Изменения в расписании произошли из-за ухудшения погодных условий и образования густого тумана, сообщает министерство транспорта Алтайского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в условиях низкой видимости при взлете и посадке аэропорт временно приостановил отправление и прибытие самолетов. В числе задержанных рейсов — направления в Москву, Сочи, Новосибирск. Другие рейсы в Москву и Новосибирск отменены, по данным онлайн-табло аэропорта.

Специалисты воздушной гавани активно работают над обеспечением безопасности пассажиров и экипажей. Министерство транспорта рекомендует путешественникам следить за актуальной информацией о рейсах на официальном сайте аэропорта или через мобильные приложения авиакомпаний.

«Ъ-Сочи» писал, что в аэропорту курорта предупредили о реконструкции в секторе В. Воздушная гавань просит пассажиров заранее прибывать в аэропорт.

Мария Удовик