«Этот год в какой-то степени проходит под знаком Люси Вороновой»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич вспоминает проекты Люси Вороновой и рассказывает о планах на будущее Фонда поддержки ее искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд поддержки искусства Люси Вороновой / damuseum.ru Фото: Фонд поддержки искусства Люси Вороновой / damuseum.ru

Этот год для меня в какой-то степени проходит под знаком очень светлой художницы Люси Вороновой. У Люси юбилей, и так получилось, что мы, приятельствуя с основателем Фонда поддержки искусства Люси Вороновой Георгием, сыном художницы, видели и участвовали сразу в нескольких выставочных и издательских проектах. Была экспозиция в выставочном зале Национального музея Республики Северная Осетия-Алания, была презентация каталога люсиных работ во Всероссийском музее декоративного искусства, где, между прочим, миру явили бабочку, названную русским энтомологом в честь художницы: Rugigegat lucyvoronovae (Прозрачнокрылая древесница Люси Вороновой). А только что в том же музее открылась еще одна персональная экспозиция с названием «Люся Воронова. Ирга Ламарка».

Кто не знает, ирга — это гибридное растение, названное в честь французского натуралиста, с белыми звездами лепестков, которые весной раскрываются на розовой листве и меняют свой цвет на протяжении сезонов. Как и орнаментальные работы Люси, относящиеся к последнему по времени так называемому радостному периоду. «Мы собираемся делать еще больше выставок, но в основном с привлечением коллекционеров. Теперь каждый коллекционер может обратиться в Фонд для проведения совместной выставки работ Люси Вороновой. Также мы собираемся расширять свою деятельность в регионы, и региональных выставок будет все больше и больше»,— рассказывает Георгий Воронов.

Большинство работ художница написала специально для нынешнего проекта. Мне показалось особенно интересным, что она представила, помимо своей красочной цветочной живописи, серию графических цветных работ масляной пастелью, отсылающую, как говорили на открытии эксперты, к наследию Анри Матисса. Вообще, по словам куратора выставки Михаила Сидлина, в нынешних своих поисках Люся все дальше уходит в сторону геометрической абстракции.