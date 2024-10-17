Суд взыскал с екатеринбургского «Гортранса» 28,4 млн рублей долгов

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск «Екатеринбургэнергосбыта» и постановил взыскать с екатеринбургского «Гортранса» 28,38 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск «Екатеринбургэнергосбыта» и взыскал с «Гортранса» 28,38 млн руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск «Екатеринбургэнергосбыта» и взыскал с «Гортранса» 28,38 млн руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно картотеке, иск «Екатеринбургэнергосбыта» к екатеринбургскому «Гортрансу» поступил 20 сентября.

Напомним, в ноябре 2023 года «Гортранс» по требованию прокуратуры погасил задолженность перед «Екатеринбургэнергосбытом» в размере 110 млн руб. благодаря субсидии, ранее выделенной мэрией.

Тогда же Федеральная налоговая служба (ФНС) заморозила счета «Гортранса» за неуплату налогов на 270 млн руб. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов признал, что предприятие «испытывает финансовые сложности», однако заверил, что общественный транспорт в Екатеринбурге продолжит работать, несмотря на заблокированные счета и долги «Гортранса». Депутаты фракции «Единая Россия» в думе Екатеринбурга предложили создать рабочую группу по решению проблем предприятия. В конце декабря ЕМУП «Гортранс» полностью погасил все задолженности.

Анастасия Таначева