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Коммерсантъ FM
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Крупнейшую в России военную печатную плату изготовили в Йошкар-Оле

В Йошкар-Оле на заводе «Технотех» была создана самая большая многослойная печатная плата в России, предназначенная для нужд оборонной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева.

Ее ширина составляет 23 см, а длина — 2,8 м, что сопоставимо с высотой одного этажа.

Подробности о заказчике и сфере применения пока не раскрываются, однако известно, что плата изготовлена из лавсана и обладает гибкими характеристиками.

В пресс-службе отмечают, что это не первый опыт завода в производстве нестандартных плат. Специалисты «Технотека» уже имеют накопленный опыт и способны серийно изготавливать продукцию различных размеров.

Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев высоко оценил это достижение, отметив, что регион активно осваивает новые технологии и развивает электронную промышленность. Завод «Технотех», основанный в 1970 году, производит полный цикл — от фольгированного стеклотекстолита до готовых радиоэлектронных изделий.

Анар Зейналов

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