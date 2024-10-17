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«Синара» выиграла контракт на поставку 50 троллейбусов для Екатеринбурга

Группа «Синара» выиграла контракт на сумму свыше 1,63 млрд руб. на поставку 50 троллейбусов для Екатеринбурга, передает близкий к городской администрации telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

Троллейбус "Синара-6254" с увеличенным автономным ходом на выставке "Иннопром-2023"

Троллейбус "Синара-6254" с увеличенным автономным ходом на выставке "Иннопром-2023"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Троллейбус "Синара-6254" с увеличенным автономным ходом на выставке "Иннопром-2023"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Заявку на заключение также подавала вологодская компания «Транс-Альфа», которая была отклонена из-за того, что предприятие неправильно истолковало технические характеристики, предложив троллейбусы российского производства с дополнительными оконными проемами в боковой обшивке, которых по техзаданию быть не должно.

Напомним, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о планах закупить новые автобусы, троллейбусы и трамваи в конце сентября. В частности, на покупку 50 новых троллейбусов в мэрии планировали потратить до 1 млрд 650 млн руб. — поставка партии позволит обновить парк почти на 50%, а 30 новых автобусов привезут в город в декабре.

Ирина Пичурина

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