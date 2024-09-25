Власти Екатеринбурга закупят новые автобусы, троллейбусы и трамваи

Администрация Екатеринбурга закупит для города десятки новых автобусов, троллейбусов и трамваев, сообщил в своем telegram-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова

Городские власти уже объявили конкурс на закупку 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом. «Подобные модели впервые появились на улицах Екатеринбурга в год его 300-летия. Поставка очередной партии позволит нам обновить троллейбусный парк почти на 50%!»,— написал господин Орлов. Кроме того, в скором времени мэрия объявит конкурс на закупку 10 трамваев и приобретет 30 автобусов, 12 из которых будут «гармошками» — транспортом особо большого класса, они будут применяться на самых загруженных городских маршрутах.

На прошлой неделе Алексей Орлов объявил, что в городе начнут обновление трамвайного парка по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», так как на средства муниципалитета и области сделать это сложно — только один трамвай стоит около 150 млн руб. С помощью федеральной и областной помощи уже удалось закупить 50 троллейбусов с автономным ходом.

Ирина Пичурина