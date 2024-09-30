Администрация Екатеринбурга потратит до 1,65 млрд на 50 новых троллейбусов

Администрация Екатеринбурга планирует потратить до 1 млрд 650 млн руб. на покупку 50 больших троллейбусов с автономным ходом, следует из лота на сайте госзакупок. Стоимость каждого составит около 33 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно документам, троллейбусы должны быть синего цвета, внутри оснащены медиакомплексом, который может транслировать аудио- и видеоинформацию. Автономный ход троллейбусов составляет до 20 км, заряд от сети осуществляется не более 45 мин. Транспортное средство будет вмещать от 80 до 89 человек, в нем будет не менее 31 посадочного места.

Срок подачи заявок заканчивается 10 октября. Исполнитель будет определен 14 октября.

Напомним, о планах закупить 50 новых троллейбусов рассказывал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Поставка партии позволит обновить парк почти на 50%. Помимо троллейбусов, администрация планирует закупить 10 трамваев и 30 автобусов.

Анна Капустина