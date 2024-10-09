В Екатеринбург в декабре привезут 30 новых автобусов

В декабре в Екатеринбурге ожидается поставка 30 новых автобусов, которые могут выйти на маршруты в феврале 2025 года после технической подготовки и регистрации в Госавтоинспекции, сообщил мэр города Алексей Орлов в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова

Администрация Екатеринбурга уже объявила конкурс на заключение договора поставки в лизинг 12 автобусов-«гармошек», транспорта особо большого класса, а на следующей неделе определится победитель конкурса на закупку 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом. «Сегодня же разместим еще один конкурс на закупку 18 экологичных автобусов большого класса. Вместимость салона такой модели до 90 пассажиров»,— сказал глава города.

Всего Екатеринбург с 2020 года получил 182 современных автобуса.

Напомним, Алексей Орлов рассказал о планах закупить новые автобусы, троллейбусы и трамваи в конце сентября. В частности, на покупку 50 новых троллейбусов в мэрии планируют потратить до 1 млрд 650 млн руб. — поставка партии позволит обновить парк почти на 50%.

Ирина Пичурина