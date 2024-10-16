Песков объяснил, зачем Путин ходил в больницу

Проблем со здоровьем у президента России Владимира Путина нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, говоря о регулярных обследованиях в Центральной клинической больнице (ЦКБ), господин Путин имел в виду ежегодную диспансеризацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин в 2017 году во время посещения нового перинатального центра городской больницы № 1 города Брянска

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин в 2017 году во время посещения нового перинатального центра городской больницы № 1 города Брянска

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Имеются в виду обычные диспансеризации»,— сказал господин Песков ТАСС.

О посещении ЦКБ президент рассказал во время заседания с членами правительства. Он упомянул об этом в контексте прививочной кампании. По его словам, врачи ЦКБ рекомендуют ставить отечественные прививки против гриппа.

Ранее Владимир Путин неоднократно заявлял, что вакцинируется, в период пандемии коронавируса он также делал прививки.

О появлении в мире первой вакцины, ради которой не нужно посещать врача,— в материале «Ъ» «Домашняя иммунизация».