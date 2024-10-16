Путин рассказал, какие прививки врачи ЦКБ советуют ставить от гриппа

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что врачи Центральной клинической больницы (ЦКБ) рекомендуют ставить отечественные прививки против гриппа. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что страна полностью обеспечена собственными качественными вакцинами. Главной темой совещания, которое прошло в режиме видеоконференции, стали развитие инфраструктуры здравоохранения и модернизация первичного звена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на совещании с членами правительства

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства

Фото: пресс-служба президента РФ

«Врачи ЦКБ, где я прохожу обследования всякие регулярные, тоже рекомендуют делать прививку именно отечественным препаратом»,— сказал президент. Он спросил об отличиях между препаратами для профилактики гриппа в текущем году. Господин Мурашко заверил, что специалисты предусмотрели все нюансы, каждый эпидсезон антигенный состав вакцин обновляют в соответствии с прогнозом. «Спасибо производителям. Надеюсь, что все так оно и есть на самом деле»,— заметил господин Путин.

Россия также полностью обеспечена отечественными препаратами, сообщил господин Мурашко. «Количество производителей достаточно для того, чтобы удовлетворить потребности нашей страны, но это, конечно, в том числе экспорт»,— добавил глава ведомства. Он рассказал, что систему здравоохранения активно подготавливают к зиме: с июля в регионы поставляют вакцину от гриппа и уже привито 45% подлежащих вакцинации — 39 млн человек. В нынешнем году лица старшего возраста во избежание осложнений могут сделать прививку специальными вакцинами с максимальной защитой от гриппа, добавил господин Мурашко.

Президент сказал, что рассчитывает на «доведение до ума» перечня мероприятий по инфраструктурному развитию здравоохранения в течение двух-трех недель. «Во всяком случае, в начале ноября все будет сделано»,— уточнил глава государства.

Ранее Владимир Путин неоднократно заявлял, что делает прививки от гриппа, в период пандемии коронавируса он также проходил вакцинацию.

О появлении в мире первой вакцины, ради которой не нужно посещать врача,— в материале «Ъ» «Домашняя иммунизация».

Александр Андреев