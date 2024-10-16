Худрук уральского хора вошел в состав Совета президента по культуре и искусству

В состав Совета по культуре и искусству при президенте РФ Владимире Путине вошел художественный руководитель Уральского государственного академического русского народного хора Николай Зайцев. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Зайцев

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Николай Зайцев

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Господин Зайцев семь лет руководит хором. Как режиссер-постановщик он, в частности, создал концертные программы «Душа моя — Россия», «Народная песня на века».

Совет по культуре и искусству был образован в 1996 году. В его задачи входит подготовка приоритетных направлений государственной политики в сфере культуры и искусства, а также проведение экспертизы проектов законов по соответствующему направлению.

Напомним, в Музее наивного искусства в Екатеринбурге открылась выставка «Другие измерения. Урал». В экспозицию вошли оригинальные работы самобытных авторов и учащихся разных учреждений психиатрического профиля, интернатов и некоммерческих организаций УрФО.

Полина Хабарова