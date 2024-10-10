В Екатеринбурге открылась выставка уральских аутсайдеров «Другие измерения»

В Музее наивного искусства в Екатеринбурге открылась выставка «Другие измерения. Урал». В экспозицию вошли оригинальные работы самобытных авторов и учащихся разных учреждений психиатрического профиля, интернатов и некоммерческих организаций УрФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Другие измерения. Урал» в Музее наивного искусства Фото: Анастасия Лесникова Открытие выставки «Другие измерения. Урал» в Музее наивного искусства Фото: Анастасия Лесникова Выставка «Другие измерения. Урал» в Музее наивного искусства Фото: Анастасия Лесникова Следующая фотография 1 / 3 Выставка «Другие измерения. Урал» в Музее наивного искусства Фото: Анастасия Лесникова Открытие выставки «Другие измерения. Урал» в Музее наивного искусства Фото: Анастасия Лесникова Выставка «Другие измерения. Урал» в Музее наивного искусства Фото: Анастасия Лесникова

На выставочном проекте более 50 работ 24 независимых художников-аутсайдеров: арт-объекты, графические и живописные произведения.

Экспонаты были собраны в ходе 20-ти дневной исследовательской экспедиции организаторами Ольгой Фоминых и Ниной Лучинкиной в рамках масштабного проекта «Арт-экспедиция».

«Арт-экспедиция — своего рода уникальный проект. Проехав 20 дней по Уральскому федеральному округу, преодолев 7 тыс. км, мы нашли самых невероятных самобытных авторов, благодаря которым получилась достаточно концентрированная экспозиция»,— отметила на открытии учредитель АНО «Аутсайдервиль» Ольга Фоминых.

Она добавила, что ее команда «каждый год старается выезжать в новый федеральный округ, изучать местные терапевтические практики, реабилитацию творчеством, инклюзивные программы в медицинских учреждениях, культурных официальных институциях и неформальных арт-объединениях».

«Другие измерения» — глобальный экспозиционный проект «Союза охраны психического здоровья» и АНО «Аутсайдервиль», реализуемый в рамках фестиваля «Другие?» и Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века». Проект существует с 2015 года, реализуются уже девятый год подряд.

«Аутсайдервиль» — автономная некоммерческая организация из Санкт-Петербурга, которая помогает людям с ментальными особенностями в сложной жизненной ситуации и в социальной реабилитации c помощью арт-терапии и творческой самореализации.

Выставка «Другие измерения. Урал» будет представлена для посетителей Музея наивного искусства с 10 октября по 10 ноября.

Ранее в Музее наивного искусства проходила выставка «Иные», на которой была представлена крупнейшая коллекция аутсайдер-арта в России, собранная Владимиром Гавриловым.

Анастасия Лесникова