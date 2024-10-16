Состояние дрейфовавшего два месяца в Охотском море оценивается как стабильное

Власти Магаданской области оплатят билеты до дома Михаилу Пичугину, выжившему после двух месяцев дрейфа на надувной лодке, заявила зампред регионального правительства Татьяна Савченко. Сам он рассказал, что собирал дождевую воду и согревался в спальнике.

«На сегодняшний день у пациента состояние удовлетворительное. Если родные пожелают, конечно, мы им дадим знать о том, что они могут сюда приехать. Но, если он изъявит желание улететь, конечно, мы ему в этом поможем добраться до дома»,— сказала госпожа Савченко (цитата по «РИА Новости»).

Накануне мужчину доставили в больницу Магадана. Местный врач заявил, что состояние господина Пичугина «более-менее стабильное». Спасенный рассказал журналистам, что выжил «с божьей помощью». «Больше ничего не скажу. Водичку собирали дождевую. Ноги мокрые были, холодно. Но "Монгол" спальник был, там верблюжья шерсть. Ноги мокрые, под него залазишь, поерзаешь, согреешься»,— сказал мужчина.

9 августа Михаил Пичугин с братом и его 15-летним сыном отправились на катамаране «Байкат» от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону города Оха Сахалинской области. С собой мужчины взяли теплую одежду, спасательные жилеты, а также небольшой запас еды и 20 л питьевой воды. Вскоре связь с ними была потеряна. Выжившего 14 октября обнаружили рыбаки в 20 км от берега Камчатки. Со слов господина Пичугина, его брат и племянник умерли от истощения, сам он похудел на 50 кг.

Подробности — в материале «Ъ» «Два месяца в открытом море».

Лаура Кеффер