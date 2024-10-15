Квадроберам накручивают хвосты

Ирина Волынец, уполномоченная по правам ребенка в Татарстане, обратилась в Госдуму с инициативой признать экстремистскими квадробику и фурри-движение. В обоснование своей позиции она представила аналитическую справку, с которой ознакомился «Ъ Волга-Урал». В документе в частности говорится о возможном иностранном финансировании блогеров, занимающихся квадробикой или представителей фурри сообщества. Опрошенные «Ъ Волга-Урал» эксперты считают, что законодательные инициативы о запрете квадробики в России могут быть реализованы, но повышенное внимание к этой теме может привлечь в движение больше детей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных (квадроберы)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных (квадроберы)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец на прошлой неделе обратилась в Госдуму с предложением признать кавадробику и фурри-движение экстремисткими. В обоснование своей позиции она направила доклад из 162 страниц председателю комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павлу Крашенинникову. Доклад включает в себя аналитическую справку по субкультуре (сообществу) фурри, а также заключение специалиста по результатам психологического и культурологического исследования. «Ъ Волга-Урал» узнал подробности представленной экспертизы (копия документа есть в распоряжении редакции).

В представленной в Госдуму госпожой Волынец справке говорится, что деятельность сообщества направлена на привлечение в среду ЛГБТ («международное движение», признанное в России запрещенной и экстремистской организацией) несовершеннолетних в возрасте от 9 до 17 лет и распространение антироссийской политической повестки. В документе упоминается поддержка фурри-сообществом Украины и ВСУ. Авторы также отмечают, что деструктивная деятельность сообщества в России может финансироваться из-за рубежа.

Примеры иностранного финансирования авторы доклада видят в деятельности популярных в сообществе людей. Так, фурри-блогер Федор Власов, имеющий почти 500 тыс. подписчиков, во время своих трансляций собирает пожертвования, достигающиеми десятков тысяч рублей, что авторам исследования кажется маловероятным для его аудитории, состоящей преимущественно из подростков. Платформа Boosty, через которую идут сборы, связана с Нидерландами, поэтому существует предположение, что кто-то использует ее для легализации переводов из-за границы для финансирования блогера и его деятельности, направленной на популяризацию ЛГБТ («международное движение», признанное в России запрещенной и экстремистской организацией) и фурри среди молодежи, говорится в аналитической записке.

Центр по проведению судебных экспертиз и исследований АНО «Судебный эксперт» подготовил заключение специалиста, согласно которому, в материалах, публикуемых фурри-сообществом, имеется гомосексуальная порнография, изображения сексуальных перверсий и девиаций, а также пропаганда гомосексуальных отношений, направленная, в том числе, на детей и подростков.

Авторы аналитической справки отметили, что собирали сведения о сообществе не только на интернет-ресурсах, но и лично общались с представителями сообщества, а также присутствовали на встречах.

В разговоре с «Ъ Волга-Урал» Ирина Волынец сообщила, что к ней поступают многочисленные жалобы от родителей на тему квадробики. По ее мнению, самоидентификация с животными так же неприемлема, как и с другим полом.

«Мы хотим привлечь внимание к этому вопросу, прежде всего родителей самих детей, чтобы наши люди понимали, что это совсем не безобидно. И что здесь, в заключении эксперта, присутствуют сведения о том, что это самая настоящая ЛГБТ-пропаганда («международное движение», признанное в России запрещенной и экстремистской организацией)», – отметила Ирина Волынец.

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов также направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка с инициативой о разработке мер ответственности для родителей детей, занимающихся квадробикой. В предложении говорится о привлечении к административной и уголовной ответственности, а также лишении родительских прав.

Глава коллегии адвокатов «Жорин&Партнеры» Сергей Жорин сообщил «Ъ Волга-Урал», что квадроберов или фурри могут признать нежелательной организацией, даже несмотря на то, что формально никакой организации не зарегистрировано. По мнению Сергея Жорина, проблема квадробики преувеличена, но законодательные инициативы о ее запрете могут быть реализованы как минимум потому, что их обсуждают на самом высоком уровне.

Эксперт также отметил, что для привлечения к ответственности родителей, которые «неправильно» воспитывают своих детей, уже существует множество инструментов: начиная с КоАП РФ, органов опеки, прокуратуры и заканчивая статьей 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Детский психолог Наталья Наумова сообщила «Ъ Волга-Урал», что увлечение детей квадробикой может быть как опасным, так и нет, в зависимости от того, в чем это проявляется. «Ребенок, который наряжается и перевоплощается в животных и использует это в игровой деятельности — это норма, но когда ребенок приводит окружающих в беспокойство: кусается, нападает на прохожих и животных, ходит в туалет в публичных местах, мы говорим о том, что квадробика носит опасный характер», — отметила Наталья Наумова.

Психолог также заметила, что большое внимание к проблематике квадробики может только подтолкнуть большее количество детей и подростков попробовать этим заняться. По ее словам, дети, которые растут в авторитарных семьях, где они не имеют права голоса, могут накапливать агрессию и злость на родителей, но не могут выражать ее открыто, потому что это опасно. Позже они могут объединяться с другими людьми, с которыми чувствуют себя безопасно и могут выражать свою агрессию в виде игр или других форм поведения, например, в сообществе квадроберов, отметила Наталья Наумова.

Квадробика зародилась в Японии как неофициальный вид спорта, в котором участники перемещаются, подражая движениям животных. Во время занятий квадробикой люди надевают маски и используют накладные хвосты, изображая лис, волков, кошек и других представителей фауны.

Фурри — это субкультура, которая возникла в 1980-х годах в США. Причисляющие себя к ней люди интересуются антропоморфными животными, то есть животными с человеческими чертами. Они создают для себя альтер эго в виде таких животных и участвуют в ролевых играх, зачастую используя полноразмерные костюмы, в отличие от квадроберов.

Влас Северин