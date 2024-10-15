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Пассажиропоток зарубежных рейсов аэропорта Сочи вырос на 18%

В 2024 году в аэропорту Сочи пассажиропоток зарубежных рейсов вырос на 18%. С мая по сентябрь международным сообщением отправились 822 тыс. человек, сообщает пресс-служба ГК «Аэродинамика» (управляет аэропортом Сочи).

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего, как сообщалось ранее, с мая по сентябрь аэропорт Сочи обслужил 7,9 млн пассажиров. За пять месяцев авиакомпании выполнили 24,5 тыс. рейсов, из которых 20,5 тыс. приходятся на внутренние маршруты (62 направления), 4 тыс. — на международные (23 направления).

Сильнее всего среди международных направлений пассажиропоток вырос в Грузию – в пять раз, до 33,2 тыс. человек. В полтора раза выросло число пассажиров на рейсах в Тель-Авив (Израиль) — до 37,4 тыс. человек. Почти в полтора раза вырос пассажиропоток в турецкую Анталью – до 201,5 тыс. человек.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что компания «Аэрофлот» планирует увеличить количество международных рейсов из и в аэропорт Сочи для развития въездного туризма. Для полетов в соседние страны могут использовать российский Superjet 100.

Вячеслав Рыжков

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