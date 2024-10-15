Камская транспортная прокуратура расследует сход локомотива и вагонов-цистерн с рельс на станции Бугульма. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На станции Бугульма сошли с рельсов локомотив и 3 вагона с нефтепродуктами

Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры На станции Бугульма сошли с рельсов локомотив и 3 вагона с нефтепродуктами

Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

По предварительным данным, сегодня утром на Куйбышевской железной дороге, на станции Бугульма, локомотив и 3 вагона-цистерны с мазутом сошли с рельсов. В результате происшествия никто не пострадал. Локомотив и вагоны не опрокинулись, нефтепродукты не разлились. Задержек движения поездов на железной дороге нет.

Сейчас проводят восстановительные работы. Камская транспортная прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Диана Соловьёва