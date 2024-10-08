В Свердловской области ОРВИ за неделю заболело более 34 тыс. жителей

За прошедшую неделю в Свердловской области зарегистрировано 34,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, это на 5,1% ниже, чем неделей ранее, но выше среднего многолетнего уровня на 10,5%. Заболеваемость снижается вторую неделю подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Лабораторно установлено, что среди возбудителей ОРВИ в настоящее время доминирует риновирус. Также выделены боковирусы, вирусы SARS-CoV-2, парагриппа, гриппа В, аденовирусы, сезонные коронавирусы, РС-вирусы»,— рассказали в Роспотребнадзоре. Больше половины заболевших (55,5%) — дети.

По данным ведомства, заболеваемость превышает среднеобластной уровень в Сысертском, Кировградском городских округах и ЗАТО Свободном. В Екатеринбурге за неделю заболели 16,9 тыс. человек, что ниже уровня прошлой недели на 1%, но выше среднего многолетнего уровня на 16%.

Напомним, ранее в Екатеринбурге из-за участившихся случаев ОРВИ или пневмонии закрылись 26 школ.

Виталий Красиков