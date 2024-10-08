Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Свердловской области ОРВИ за неделю заболело более 34 тыс. жителей

За прошедшую неделю в Свердловской области зарегистрировано 34,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, это на 5,1% ниже, чем неделей ранее, но выше среднего многолетнего уровня на 10,5%. Заболеваемость снижается вторую неделю подряд.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Лабораторно установлено, что среди возбудителей ОРВИ в настоящее время доминирует риновирус. Также выделены боковирусы, вирусы SARS-CoV-2, парагриппа, гриппа В, аденовирусы, сезонные коронавирусы, РС-вирусы»,— рассказали в Роспотребнадзоре. Больше половины заболевших (55,5%) — дети.

По данным ведомства, заболеваемость превышает среднеобластной уровень в Сысертском, Кировградском городских округах и ЗАТО Свободном. В Екатеринбурге за неделю заболели 16,9 тыс. человек, что ниже уровня прошлой недели на 1%, но выше среднего многолетнего уровня на 16%.

Напомним, ранее в Екатеринбурге из-за участившихся случаев ОРВИ или пневмонии закрылись 26 школ.

Виталий Красиков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...