Уходящий глава пермского района опубликовал прощальный пост

Глава Орджоникидзевского района Перми Евгений Карабатов сообщил о своем уходе. Как он написал на своей странице в соцсети ВК, сегодня у него был последний день на посту главы. В прощальном посту он поблагодарил жителей территории за помощь. «21 год службы завершен. Уверен, что смогу дальше жить и работать в одном пульсе с любимым Орджоникидзевским районом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, о том, что господин Карабатов покидает пост, стало известно в конце сентября. По информации «Ъ-Прикамье», сегодня господин Карабатов встречался с главой Перми Эдуардом Сосниным, после чего якобы написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Евгений Карабатов работает в районной администрации с 2003 года. Осенью 2017 года чиновник был назначен исполняющим обязанности руководителя Орджоникидзевского района, весной 2018 — официально утвержден в должности главы.

Как сообщили «Ъ-Прикамье» в администрации Перми, и. о. главы района будет назначен первый замглавы Вячеслав Чащухин.