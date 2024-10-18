Лучи смерти

Французская газета Le Matin опубликовала недавно интервью с Гарри Матьюзом, английским ученым, который изобрел страшные лучи. Они обладают способностью уничтожать все, попадающееся на их пути.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотография 1925 год, на которой якобы показана ночная демонстрация «луча смерти», изобретенного британским инженером Гарри Гринделлом Мэтьюзом, на острове Плоский Холм

Фото: wikipedia.org Фотография 1925 год, на которой якобы показана ночная демонстрация «луча смерти», изобретенного британским инженером Гарри Гринделлом Мэтьюзом, на острове Плоский Холм

Фото: wikipedia.org

Вот что он рассказал о своем изобретении: «Мой луч отнюдь не термического (теплового) происхождения. Мой луч является просто как бы проводником, вдоль которого я посылаю в пространство электрическую силу, идущую по лучу так, как она бы шла по металлическому проводу, способному выдержать сильное напряжение. Я счастлив случаем, который вы мне даете, чтобы раз и навсегда поставить точку над всеми характеристиками, даваемыми природе этого луча печатью, особенно французской. Луч дьявольский, жгучий, тепловой, разрушительный и т. п. Многие ученые, заинтересовавшиеся моим изобретением, чтобы объяснить принципы его, добрались до самого Архимеда с его зажигательными зеркалами. Они пошли по ложной дороге. Посвятив долгие годы опытам взрывания на расстояния мин, управлению суднами без экипажа, открытию присутствия подводных лодок, погруженных на большую глубину, чем я занимался во время войны в 1918 году во Франции, я, наконец, открыл луч, который называю луч-проводник. По желанию я делаю его видимым или невидимым, и вдоль него я в состоянии посылать теперь искры, напоминающие молнии, которые производят самые разнообразные явления: остановку мотора, уничтожение животного, взрыв пороха и т. д. Вот в чем заключается весь секрет моего изобретения».

Как сообщают английские газеты, господин Матьюз отправляется на днях в одно имение в Англии и будет производить свои опыты уже не в лаборатории, а в поле. Он заявил, что не сомневается нисколько в том, что даже при тех же приборах ему удастся и на чистом воздухе добиться тех же результатов, какие он демонстрировал в своей лаборатории, но на значительно большем расстоянии.

«Все чаще нас пугают сообщения о новых лучах, обладающих странными, устрашающими свойствами, которые способны парализовать самолеты в полете, взрывать боевые корабли и убивать вражеских солдат в больших количествах. Таинственный луч — давняя научная загадка. О таких лучах говорили, когда Никола Тесла экспериментировал с токами высокой частоты в 1898 году и выводил из строя генераторы, находящиеся на расстоянии нескольких миль. Примерно год назад сообщалось, что французский изобретатель демонстрировал таинственный луч, который вынуждал парижских таксистов останавливаться. Недавно словоохотливый Лев Троцкий сообщил миру, что ему стоит опасаться русских смертельных лучей. Гульельмо Маркони, по слухам, время от времени работает над таинственными лучами, способными служить целям уничтожения. Что это за дьявольские лучи? Похоже, этого никто не знает, кроме тех, кто ими занимается. Доказательств никто не предоставляет, кроме не производящих впечатление лабораторных экспериментов. Все это способствует только, мягко говоря, скептическому отношению к таинственным лучам». Так на сообщения газет отреагировала редакция еженедельника Scientific American.

Сообщения европейских газет пересказывала в 1924 году газета «Новое русское слово».

Публикацию подготовил Алексей Алексеев