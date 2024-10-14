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В Челябинске автомобилист сбил насмерть пешехода

В поселке Шершни Челябинска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. В результате столкновения с автомобилем он скончался на месте, сообщает пресс-служба госавтоинспекции города.

Авария случилась около восьми часов утра 14 октября на улице Гидрострой, 13. По предварительным данным, водитель Kia Sorento во время движения на парковке наехал на 73-летнюю челябинку. Она скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи.

Госавтоинспекция продолжает выяснять обстоятельства ДТП.

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