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обновлено 07:42

В Лысьве восстановили водоснабжение

Сотрудники коммунальных служб восстановили работу аварийного участка водовода в Лысьве. В жилые дома подана вода. Об этом сообщает пресс-служба краевого минЖКХ.

Фото: пресс-службы Лысьвенского округа

Фото: пресс-службы Лысьвенского округа

Авария в Лысьве произошла 12 октября — была зафиксирована утечка на правом водоводе магистрального водопровода на проспекте Победы, 32. Без воды остались жители домов по проспекту Победы — ул. Российской, ул. Мира — ул. Пожарского. Всего в результате аварии от водоснабжения были отключены 60 многоквартирных домов, 1,5 тыс. частных домов и четыре социальных объекта, в том числе школы и детский сад. Для обеспечения жителей был оперативно организован подвоз воды.

По факту отключения водоснабжения прокуратура Лысьвы начала проверку.

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