В Свердловской области на неделе потеплеет до +10°, ожидается низкая влажность

В течение недели в Свердловской области может потеплеть до +10°, воздух будет с низким уровнем влажности, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ближайшие несколько дней погоду в регионе продолжит определять антициклон с центром над Уралом, будет преобладать воздушная масса с низким влагосодержанием — в таких условиях в тенистых местах снежный покров тает медленно. В понедельник днем ожидается +6°..+11°, до среды включительно воздух может охлаждаться до -7°..-12°, днем он будет прогреваться до температур, близких к отметке +10°.

В Екатеринбурге днем 14 октября будет +7°..+9°, малооблачно, без осадков, ветер западный, северо-западный, 1-6 м/с. Во вторник и среду, 15-16 октября, ночью установится температура -5°, днем она будет на уровне +9°. В четверг ночью -2°, днем +7°, в пятницу — ночью 0°, днем +6°, в субботу — ночью -2°, днем +6°, в воскресенье — ночью 0°, днем +7°.

Накануне региональное МЧС предупредило, что 14 октября на дорогах местами ожидается гололедица. Осадки в понедельник и вторник не ожидаются.

Ирина Пичурина