Телеведущая из Казани победила в конкурсе «Миссис Россия International 2024»

Казанская телеведущая Динара Вургафт стала победительницей в конкурсе красоты «Миссис Россия International 2024». Об этом она сообщила в своих соцсетях.

На конкурсе Казань также представляли Екатерина Биккинина и Альбина Каменецкая. На звание «Миссис Россия International 2024» претендовали конкурсантки из Сибирского, Центрального, Южного и Приволжского округов.

В 2014 году Динара Вургафт победила в конкурсе «Мисс Татарстан». Казанская телеведущая примет участие в мировом «Mrs International».

«Миссис Россия International» — это конкурс красоты, в котором участвуют замужние россиянки.

Ранее жительница Чувашии Валентина стала победительницей в конкурсе красоты «Мисс Россия — 2024».

Диана Соловьёва