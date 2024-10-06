Жительница Чувашии победила в конкурсе «Мисс Россия – 2024»

18-летняя жительница Чувашии Валентина Алексеева стала победительницей национального конкурса красоты «Мисс Россия – 2024». Информация об этом появилась на официальном сайте конкурса.

Ирина Миронова из Тольятти получила титул первой вице-мисс Россия – 2024. Второй вице-мисс стала Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга.

Всего в финале конкурса принимали участие 50 девушек из разных регионов страны. Заключительный этап конкурса прошел в концертном зале «Барвиха Luxury Village».

Валентина Алексеева выиграла 1 млн руб. и получила возможность представить Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

В прошлом году в конкурсе «Мисс Россия» победила Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Она представляла страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в Сальвадоре.

Диана Соловьёва